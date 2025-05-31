Köfteci Yusuf'tan et sipariş eden vatandaş isyan etti: Böyle rezalet bir şey görmedim

Bir dönem domuz eti iddialarıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf, bu kez teslimat sonrası gelen müşteri şikayetiyle tepki topladı. Ankara şubesinden et siparişi veren bir vatandaş, gelen ürünün büyük kısmının "atık yağ" olduğunu öne sürdü.

TEPKİSİNİ SOSYAL MEDYADAN DİLE GETİRDİ

Köfteci Yusuf'un Ankara'daki bir şubesinden 500 gram kemiksiz et siparişi veren müşteri, yaşadığı mağduriyeti sosyal medya hesabından paylaştı. Siparişin yaklaşık 2 saatlik gecikmeyle ulaştığını belirten vatandaş, paketi açtığında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

"BÖYLE REZALET BİR ŞEY GÖRMEDİM"

"500 gram etin yaklaşık 300 gramı yağ çıktı" diyen vatandaş, "Böyle rezalet bir şey görmedim. Paramız resmen çöpe gitti" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İşte vatandaşın o sitemi;