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Kocasını geliniyle suçüstü yakalayan kadın, çılgına döndü

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Çin'de yaşanan bir olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kadın, geliniyle ilişki yaşayan kocasını suçüstü yakaladı. Olay anı kaydedildi ve 29 milyon kez izlendi. Kullanıcılar, olayı 'TV dizilerini aratmayan bir drama' olarak nitelendirdi. Uzmanlar, bu tür olayların aile kurumunda onarılması güç yaralar açtığını belirtiyor. Olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı henüz bilinmiyor.

Çin'de yaşanan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayda, bir kadın, geliniyle ilişki yaşayan kocasını suçüstü yakaladı. Olay anı an be an kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir eşinden şüphelenen kadın, oğluyla birlikte kocasını takip etti. Bir alışveriş merkezi otoparkında yaşanan olayda, kadın kocasını geliniyle yakın vaziyette görünce çileden çıktı.

Görüntülerde, öfkeli kadının "O senin gelinin, nasıl yaparsın bunu?" diye bağırarak kocasına saldırdığı görülüyor. Olay sırasında adam, sürekli gelini korumaya çalışırken, başta sakin kalmaya çalışan oğul da duruma dayanamayarak babasına tepki gösterdi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, kavga sırasında gelin sürekli kayınpederinin arkasına saklanmaya çalıştı. Kayınvalidesinin kendisine ulaşmaya çalıştığı gelin, yaşanan arbede sırasında yere düştü.

Sosyal medyada viral olan ve 29 milyon kez izlenen olay görüntüleri, Çin'in en büyük sosyal medya platformu Weibo'da geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "TV dizilerini aratmayan bir drama" yorumlarında bulunurken, olayın ahlaki boyutuna dikkat çekti.

Yerel medya kaynaklarına göre, yaşanan olayın ardından ailenin durumu hakkında net bir bilgi edinilemiyor. Uzmanlar ise bu tür olayların aile kurumunda onarılması güç yaralar açtığını belirtiyor.

Olayla ilgili herhangi bir resmi soruşturma başlatılıp başlatılmadığı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Kocasını geliniyle suçüstü yakalayan kadın, çılgına döndü

Kocasını geliniyle suçüstü yakalayan kadın, çılgına döndü

Kocasını geliniyle suçüstü yakalayan kadın, çılgına döndü

Kocasını geliniyle suçüstü yakalayan kadın, çılgına döndü
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıHasan Ağa:

Bunu haber değer ne yani biz de mi öyle yapalım bilinçaltına onu mu istiyorsunuz

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

başımıza taş yağacak arkadaş bu nedir ya kayın baba gelini için babadır yaa gelin evlattır kayınbaba için

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıDoğrucu Davut:

geçen bir hoca, damat kaynanasının elini öpmesinde, gelinin kayınbabasının elini öpmesinde sakınca olabilir dediğinde, yobaz ilan edilip linç edilmişti. Herkesin, Allah ın verdiği düşünme anlama yetisini kullanmasını diliyorum..

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Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMR CAMEL:

bizde bundan daha beteri var haber e bak esra erol müjde anlı bunların beterin beteri var

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Haber YorumlarıFA null:

adam olmak çok önemli

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Haber Yorumlarıİsmail Küçükodabaşı:

Sanane çinden zebani büyle haber vermeye bayılıyorsunuz ahlaksız editör

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Haber YorumlarıHALİS ER:

arkadaki kırmızı arabanın markası neydi tam göremedim.

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