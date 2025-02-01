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Kocaeli'nde Yatak Odasında Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Kocaeli'nde Yatak Odasında Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evin yatak odasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda 2 kişi dumandan etkilendi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde evin yatak odasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Kartepe ilçesi Kirazoğlu Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin 2'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M'ye ait evin yatak odasında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Durumu fark eden ev halkı, yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı ve dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması ile yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi ambulansa alındı. Bir kişi hastaneye gitmeyi kabul etmezken, bir diğeri ise hastaneye götürüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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