Kocaeli'nde Orman Yangını Havadan Görüntülendi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilçesinde devam eden orman yangını havadan görüntülendi.

Yenikent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürüyor. 61 araç ve 141 personelle yapılan müdahaleler devam ederken, yangının etkili olduğu alanlar dron ile havadan görüntülendi. - KOCAELİ