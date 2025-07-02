Kocaeli'nde Orman Yangını Havadan Görüntülendi
Kocaeli'nin Derince ilçesinde Yenikent Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. 61 araç ve 141 personel görev alıyor.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilçesinde devam eden orman yangını havadan görüntülendi.
Yenikent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürüyor. 61 araç ve 141 personelle yapılan müdahaleler devam ederken, yangının etkili olduğu alanlar dron ile havadan görüntülendi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa