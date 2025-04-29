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Kocaeli'nde Hırsızlık Şüphelisi İstanbul'da Yakalandı

Kocaeli'nde Hırsızlık Şüphelisi İstanbul'da Yakalandı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde lityum pil ve klima hırsızlığına karışan E.Ü. isimli şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, tutuklandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 10 bin euro değerinde lityum pil ve 150 bin TL değerinde klima hırsızlığı olayına karışan şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 Şubat ile 19 Mart tarihlerinde Derince'de bir kurum ve iş yerinden, 10 bin euro değerinde lityum pil ile 150 bin TL değerinde klimalar çalındı. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, hırsızlık olayına E.Ü. isimli şahsın karıştığını tespit etti. 5 suç kaydı bulunan E.Ü., İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Kocaeli'ye getirilen şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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