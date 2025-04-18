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Kocaeli'nde Gecekondu Kömürlüğünde Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir gecekondu kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri de yangın sonrası inceleme başlattı.

Kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan gecekondu kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 872 Sokak'ta bulunan gecekondu kömürlüğünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple kömürlükte yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI GÖKDEMİR - 3.Sayfa
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