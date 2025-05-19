Kocaeli'nde Dereye Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nde Dereye Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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İzmit'te mesire alanında dereye giren 16 yaşındaki Arda Gürkan, boğularak yaşamını yitirdi. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, mesire alanında girdiği derede boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkiinde bulunan Paşa Suyu Mesire Alanı'nda meydana geldi. İddiaya göre dereye giren Arda Gürkan'dan (16) bir süre sonra haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu Gürkan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan çocuğun cansız bedeni sağlık ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çocuğun ölümü yakınlarını yasa boğdu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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