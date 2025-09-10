Haberler

Kocaeli'nde D-100 Karayolunda Kaza: 4 Yaralı

Kocaeli'nde D-100 Karayolunda Kaza: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde D-100 karayolunda meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde D-100 karayolunda 2 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolunun Körfez ilçesi Atalar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Murat Ç. idaresindeki 17 AEE 818 Opel marka otomobil ile aynı istikamette seyreden Cevdet Ç. yönetimindeki Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kazada hasar alan araçlarda yangın riskine karşı gerekli önlemler alındı. Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'ın tarihi maçı için çılgın bilet fiyatı: 218 bin lira

Galatasaray'ın tarihi maçı için çılgın bilet fiyatı: 218 bin lira
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'tan Uğurcan Çakır çıkışı: Bu transferi biz yapsak demediklerini bırakmazlardı

Ali Koç sert çıktı: Eğer Uğurcan'ı biz transfer etseydik...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.