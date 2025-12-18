Çakmak doldurmak isterken canından oluyordu, kendisi de yandı evi de
Kocaeli'nin Derince ilçesinde çakmağını doldurmak isteyen 77 yaşındaki kadın, yaşanan parlama sonucu alevler arasında kaldı. Vücudunun birçok yerinde yanıklar oluşan kadın hastaneye kaldırılırken, çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
EVDE YALNIZDI
Olay, Derince ilçesi Mersincik Mahallesi Hayat Caddesi'nde meydana geldi. Oğlu Ferhat Gündağ ile birlikte yaşayan Hamide Gündağ (77), evde yalnız olduğu sırada çakmak gazı ile dolum yapmak istedi. Bu sırada meydana gelen parlama sonucu yaşlı kadının elleri, yüzü, bacakları ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştu.
MUTFAK TÜPÜ DE PATLADI
Parlamanın ardından evde yangın çıktı. Alevler, mutfak tüpünün de patlamasıyla kısa sürede büyüdü.
Yangının başladığı anda yoldan geçen polis ekipleri durumu fark ederek hemen eve koştu. Mahalle sakinlerinin de yardımıyla yaşlı kadın evden güçlükle çıkarıldı.
Olay yerinde ambulans içinde ilk müdahalesi yapılan Hamide Gündağ, daha sonra başka bir ambulansla tedavisi yapılmak üzere Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası evin önemli bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
Olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.