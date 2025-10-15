Haberler

Kocaeli'nde Cadde Ortasında Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Güncelleme:
İzmit ilçesinde bir şahıs cadde ortasında bir kişiye ateş açarak bacaklarından vurdu. Saldırgan kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cadde ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, İzmit ilçesi Akçakoca Mahallesi Saadettin Yalım Caddesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, cadde üzerinde bir kişiye ateş açtı. Şahıs bacaklarından vurulurken, saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
