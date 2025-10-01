Haberler

Kocaeli'nde 860 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı Operasyonu

Kocaeli'nde 860 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Çayırova ve Gölcük ilçelerinde meydana gelen 860 bin lira değerindeki ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari de cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Çayırova ve Gölcük ilçelerinde meydana gelen 860 bin lira değerindeki ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda ayrıca kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari de cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce 5 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Çayırova ve Gölcük ilçelerinde yaşanan 4 evden hırsızlık olayına ilişkin yürütülen kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekipler tarafından, 860 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çaldıkları tespit edilen D.K., S.K., N.A., H.K., M.K. ve D.Y. isimli 6 şüpheli 30 Eylül'de İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Operasyon sırasında ayrıca, Kocaeli ilinden 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.K. ve İstanbul ilinden 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.A. da yakalanarak cezaevine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de bir dejavu yaşanmasına izin vermeyiz

Meclis'te üstüne basa basa söyledi: Bir dejavuya izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te sürpriz görüşme! İşte o tarihi fotoğraf

Erdoğan'dan Meclis'te sürpriz görüşme! İşte o tarihi fotoğraf
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son günlerin en çok tartışmalı konusu! Özgür Özel'den dikkat çeken KAAN hamlesi

Son günlerin en tartışmalı konusu! Özel'den dikkat çeken KAAN hamlesi
Erdoğan'ın 'Kökünü kurutacağız' dediği konu yargı paketinde! Bakan Tunç detayları verdi

Erdoğan'ın işaret ettiği konu yargı paketinde! Bakan detayları verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.