Kocaeli'nde 860 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı Operasyonu

Kocaeli'nin Çayırova ve Gölcük ilçelerinde meydana gelen 860 bin lira değerindeki ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda ayrıca kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari de cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce 5 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Çayırova ve Gölcük ilçelerinde yaşanan 4 evden hırsızlık olayına ilişkin yürütülen kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekipler tarafından, 860 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çaldıkları tespit edilen D.K., S.K., N.A., H.K., M.K. ve D.Y. isimli 6 şüpheli 30 Eylül'de İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Operasyon sırasında ayrıca, Kocaeli ilinden 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.K. ve İstanbul ilinden 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.A. da yakalanarak cezaevine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - KOCAELİ