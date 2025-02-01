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Kocaeli'nde 10 Gün Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Kocaeli'nde 10 Gün Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çatı katında 10 gündür mahsur kalan kedi, AKUT ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kocaeli'nde çatıda 10 gündür mahsur kalan Kedi, AKUT ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesi Dünya Bankası Konutları'nın çatı katında bir kedi mahsur kaldı. 10 gündür gelen kedi sesinden şüphelenen bina sakinleri, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kocaeli ekibi adrese geldi. Ekiplerin çalışması neticesinde kedi kurtarılarak sahibine teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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