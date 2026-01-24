Yapay zekayla kadın olup vurgun yapmışlar

Kocaeli merkezli 28 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 61 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Şüphelilerin, yapay zeka ile oluşturdukları sahte kadın profilleriyle kullanıcıları tuzağa düşürdükleri ortaya çıktı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, liderliğini B.E.Ö.'nün yaptığı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, örgütün Kocaeli merkezli olarak yönetildiği ve 5 farklı uygulama üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynattığı tespit edildi.

3 ay adım adım izlendiler

Kocaeli polisi, örgütü deşifre etmek için 3 ay boyunca aralıksız takip gerçekleştirdi. Yapılan izlemelerde örgütün Kocaeli merkezli yönetildiği ancak lider kadronun farklı illerde konuşlandığı tespit edildi.

Takip sonucunda örgüt lideri B.E.Ö.'nün izi Kayseri'de bulundu. Lider B.E.Ö, yönetimi sağladığı "dijital ofis" içerisinde polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

483 milyon liralık para trafiği

Mali incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında 2025 yılı içerisinde toplam 483 milyon 844 bin 873 lira işlem hacmi olduğu belirlendi. Suç gelirlerinin kripto para borsaları aracılığıyla aklandığı ve örgüt üyeleri tarafından İngiltere'de kurulan bir şirkete aktarıldığı tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, 20 Ocak'ta 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, dün tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 24'ü tutuklandı.

Yapay zeka ile tuzak

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemelerde, örgütün çalışma yöntemine dair çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Şüphelilerin, yapay zeka teknolojisi kullanarak sahte kadın profilleri oluşturdukları tespit edildi. Örgüt üyelerinin bu sahte profillerle kumar odalarında "atış yapma" adı altında coin (sanal para) topladıkları, ayrıca kumardan kazanan kullanıcılardan komisyon alarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Teknik incelemede, yasa dışı bahis oynatılan 5 farklı mobil uygulamanın IP adreslerinin Kocaeli üzerinden kurulduğu saptandı. Öte yandan operasyon sırasında basılan evlerde, sistemin 7/24 aktif kalmasını sağlamak amacıyla çok sayıda cep telefonu ve tabletin sürekli şarja takılı vaziyette olduğu görüldü. - KOCAELİ