Kocaeli Kartepe'de Otluk Arazide Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki otluk arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası araziye atılmış yüzlerce boş cam şişe dikkat çekti.

Yangın, Emekevler Mahallesi Sapanca Akmeşe Yolu Caddesi'nde bulunan otluk arazide çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Soğutma çalışmaları sırasında arazide çok sayıda boş cam şişenin bulunduğu görüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ