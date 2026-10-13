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Kocaeli İzmit'te lise öğretmeni, yaşlı komşusuna muştayla saldırıp yaraladı

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Kocaeli İzmit'te lise öğretmeni, yaşlı komşusuna muştayla saldırıp yaraladı
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Kocaeli İzmit'te ineğin bahçeden geçmesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada lise öğretmeni, yaşlı komşusuna muştayla saldırıp yaraladı. Yaralanan komşunun alnına 4, yanağına 5 dikiş atıldığı, işitme kaybı ve yüzünde kırıklar oluştuğu öne sürüldü; jandarma inceleme başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir ineğin bahçeden geçmesi sebebiyle çıktığı iddia edilen komşu tartışmasında lise öğretmeni B.K. (30), yaşlı komşusu Fevzi Karaarslan'a muştayla saldırarak yaraladı.

Olay geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde Çubuklu Bala mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir ineğin bahçe sınırından geçmesi sebebiyle taraflar arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine 30 yaşındaki lise öğretmeni B.K., eline taktığı muştayla yaşlı komşusu Fevzi Karaarslan'a defalarca vurdu.

Yüzüne dikiş atıldı, duyma kaybı yaşıyor

Aldığı darbelerle yaralanan Fevzi Karaarslan, yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Karaarslan'ın alnına 4, yanağına ise 5 dikiş atıldığı, saldırı neticesi işitme kaybı yaşadığı ve yüzünün çeşitli bölgelerinde kırıklar ile doku zedelenmeleri oluştuğu öne sürüldü. Fevzi Karaarslan ve ailesinin olayla ilgili sorumlular hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde hayvanların bahçeye girmesinin ardından öğretmen B.K.'nın, "Çıkart lan onları oradan" diye bağırdığı duyuluyor. Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından öğretmen B.K.'nın küfür etmesi ile Fevzi Karaarslan B.K.'nın üzerine gitmesi ve ardından kavganın başladığı anlar görüntülerde yer alıyor. Görüntünün hemen başında B.K. cebinden muşta çıkartıyor. Kavga araya girenler tarafından ayrılırken, tarafların birbirine küfür ettikleri anlar da görüntüler de yer alıyor.

Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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