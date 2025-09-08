Kocaeli Emniyeti'nden Denetim: 15 Araç Sürücüsüne 174 Bin TL Ceza

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde bin 551 şahıs sorgulandı, 15 araç sürücüsüne toplam 174 bin 465 TL ceza kesildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, 8 Eylül 2025 tarihinde il genelinde gerçekleştirilen narkotik alan ve okul uygulaması ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından düzenlenen uygulama, 12 ilçede 32 lise çevresinde, 131 ekip ve 488 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında toplamda bin 551 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Ayrıca, 384 araç sorgulanarak, 15 araca toplamda 174 bin 465 TL ceza kesildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı. - KOCAELİ