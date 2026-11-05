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Kocaeli emniyet ekipleri Sakarya'da 8 araçlı kazaya karıştı, 4 polis hafif yaralandı

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Kocaeli emniyet ekipleri Sakarya'da 8 araçlı kazaya karıştı, 4 polis hafif yaralandı Haber Videosunu İzle
Kocaeli emniyet ekipleri Sakarya'da 8 araçlı kazaya karıştı, 4 polis hafif yaralandı
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Sakarya'da D-650 kara yolunun Bağlarbaşı mevkiinde 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 polis memuru hafif yaralandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne ait 5 ekip aracının da karıştığı kazada yaralıların hayati tehlikesi yok, Bilecik yönünde araç kuyrukları oluştu.

Sakarya'da 8 araçlı zincirleme trafik kazasında 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kaza, D-650 kara yolunun Adapazarı-Bilecik istikameti Bağlarbaşı mevkiinde meydana geldi. Kocaeli'den Antalya'ya göreve giden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne ait 5 ekip aracı, 1 kamyon ve 2 sivil aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 polis hafif yaralandı. Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bilecik yönünde kilometrelerce araç kuyrukları oluşurken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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