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Fabrika sahibinin kan donduran ölümü! Girdiği pres makinesine sıkışarak can verdi

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Kocaeli'de pres makinesi kurulumu sırasında bilinmeyen nedenle makinenin içine giren fabrika sahibi, presin çalışmasıyla sıkışarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak can verdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir fabrika sahibi olan Necmi Şahin, girdiği pres makinesinin çalışmasıyla içeride sıkıştı. Şahin, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Korkunç kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KURULUM SIRASINDA PRES MAKİNESİNİN İÇİNE GİRDİ

Olay, önceki gün 22.30 sıralarında Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki plastik parça üretim fabrikasında meydana geldi. Fabrikaya yeni alınan pres makinesinin kurulumu sırasında, bilinmeyen bir sebeple makinenin içine giren fabrika sahibi Necmi Şahin, cihazın aniden çalışmasıyla içeride kalıp, sıkıştı.

Fabrika sahibinin kan donduran ölümü! Girdiği pres makinesine sıkışarak can verdi

YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

İşçilerin ihbarı üzerine fabrikaya polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Necmi Şahin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Otopsi işlemlerinin ardından Necmi Şahin'in cenazesi ailesine teslim edildi. Şahin'in cenazesi Alikahya Fatih Mahallesi Fatih Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Şahin'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Fabrika sahibinin kan donduran ölümü! Girdiği pres makinesine sıkışarak can verdi

FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ KAN DONDURDU

Görüntülerde Necmi Şahin'in çalışanıyla birlikte makineyi kontrol ettiği ve içine girdiği görülüyor. Bu sırada makine kendi kendine çalışırken, dışarıda bulunan işçi panik haliyle sistemi durduruyor. Elektrik kesilirken, Necmi Şahin makinenin içinde sıkışıyor.

Fabrika sahibinin kan donduran ölümü! Girdiği pres makinesine sıkışarak can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Kocaeli Güvenlik 3.Sayfa İş Dünyası Yaşam Haberler

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Yorumlar (22)

Orhan:

Allah rahmet eylesin

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masteng aston:

Ecel geldimi sonuc kacinilmaz.

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Mengele:

Bilincsiz hareket edersen sonuc aci olur malesef

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Mehmet :

Giden arabanın freni çalışıyor mu diye önüne atlamaktan farkı ne bunun... Eyvallah ecel... Ama Allah akıl vermiş, kullanalım diye. Yoksa seme gibi yaratırdı bizi, her çukura düşeni alırdı yanına.

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Sinan Kaygisiz:

Ecelin geldiği zaman aklın tutulur kardeş... 50 yildir şöförlük yapan dayim trafik kazasinda,hem kendi hem karşi taraf vefat oldu... bir arabanin kalbini beyninin en ince detaylarini bilirdi...Ama Malesef...Ecel..geldimi iş biter.

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sade vatandaş:

makinada enerji olduğu kumanda panosundan anlaşılıyor işin erbabı sistem açıkken böyle bir makinanın içine girmez

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Ali Çelik:

Allah rahmet eylesin rabbim hayırlı ölüm nasip etsin herkese inşallah ecel nerede ne zaman geleceği hiç belli değil pires Makinesi emekli olana kadar bu işi yaptım bir saniyelik hata canından eder dikkat edilmesi gereken bir iş ve asla üzerine düşmeyen bir işi yapma sorumlusu varken ama bazen bir anlık hata

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Marko Apostolidis:

iyiki bir işçiye olmadı o daha gariban

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Orhan Dik :

Adam ölmüş la ölmüş. Sanki öldükten sonra tazminattan yırtabilecekmiş gibi ne alaka işçi olsa daha mı çok ölecekti

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Salih Kandıralı:

İşçi şu an işsiz kaldı. Patron gitti.

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