Fabrika sahibinin kan donduran ölümü! Girdiği pres makinesine sıkışarak can verdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir fabrika sahibi olan Necmi Şahin, girdiği pres makinesinin çalışmasıyla içeride sıkıştı. Şahin, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Korkunç kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KURULUM SIRASINDA PRES MAKİNESİNİN İÇİNE GİRDİ

Olay, önceki gün 22.30 sıralarında Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki plastik parça üretim fabrikasında meydana geldi. Fabrikaya yeni alınan pres makinesinin kurulumu sırasında, bilinmeyen bir sebeple makinenin içine giren fabrika sahibi Necmi Şahin, cihazın aniden çalışmasıyla içeride kalıp, sıkıştı.

YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

İşçilerin ihbarı üzerine fabrikaya polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Necmi Şahin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Otopsi işlemlerinin ardından Necmi Şahin'in cenazesi ailesine teslim edildi. Şahin'in cenazesi Alikahya Fatih Mahallesi Fatih Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Şahin'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ KAN DONDURDU

Görüntülerde Necmi Şahin'in çalışanıyla birlikte makineyi kontrol ettiği ve içine girdiği görülüyor. Bu sırada makine kendi kendine çalışırken, dışarıda bulunan işçi panik haliyle sistemi durduruyor. Elektrik kesilirken, Necmi Şahin makinenin içinde sıkışıyor.