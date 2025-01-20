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Kocaeli'de Yangın: Daire Kullanılamaz Hale Geldi

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde 4 katlı bir binanın 4. katında çıkan yangın, daireyi kullanılamaz hale getirdi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın daireyi kullanılamaz hale getirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde 4 katlı binanın 4. katında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, daireyi kullanılamaz hale getirdi.

Saat 15.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Köprülü Sokak'taki 4 katlı binanın 4. katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle daire ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Dairede yabancı uyruklu vatandaşın ikamet ettiği, yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de Yangın: Daire Kullanılamaz Hale Geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİNALİ ASLAN - 3.Sayfa
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