Kocaeli'de Yangın: 5 Çocuklu Anne Evini Kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın üçüncü katı alev alev yandı. Kış günü evsiz kalan kadın, yanan evinin odasında gözyaşlarına boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde bir evde meydana geldi. Sobadan çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından alevleri söndürdü.

Yangının ardından kış günü evinden olan İpek Özkurşun, "Sobayı yakayım dedim, evim alev aldı. Dışarıda kaldım, bana ne olursunuz yardımcı olun. Ben 5 çocukla bu havada ne yaparım. Sokakta kaldım. Allah rızası için bana yardım edin. Giyeceğim, yatacağım yer kalmadı" dedi. Evinin yanan odasında gözyaşlarına boğulan kadın, "Kızımın bebeği var daha üç günlük" diye feryat etti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ