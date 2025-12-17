Eski muhtar varilde ölü bulunmuştu, düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde varilde ölü bulunan Sadık Savurtaş'ın, dengesini kaybederek düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Eseler Mahallesi'nin eski muhtarı olduğu öğrenilen 64 yaşındaki Sadık Savurtaş'tan, dün saat 16.00'dan itibaren haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, mahalle sakinlerinin de desteğiyle çevrede arama çalışması başlattı. Ekipler, saat 20.00 sıralarında Savurtaş'ın cansız bedenini, şahsın kendisine ait fındık bahçesindeki su varilinin içinde buldu. Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerince inceleme yapıldı.

"Husumetlisi yoktu"

Daha önce bir böbreğinin alındığı ve sağlık sorunları bulunduğu öğrenilen Savurtaş'ın, fenalaşarak veya dengesini kaybederek su variline düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Herhangi bir husumetlisinin bulunmadığı belirtilen Savurtaş'ın vefatı, ilk belirlemelere göre "normal ölüm" olarak değerlendirildi. - KOCAELİ