Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kartepe ve Körfez'de düzenlediği uyuşturucu operasyonları sonucunda iki kişiyi tutukladı. Operasyonlarda 500 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Kartepe ve Körfez'de düzenlediği operasyonlarda iki şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Kartepe ve Körfez ilçelerinde 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 500 gram metamfetamin, 58 gram sentetik kannabinoid, 2 gram skunk ve 196 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen Y.O. ve B.A. isimli 2 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Mahkemece tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

