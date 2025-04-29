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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 600 Bin TL ve Silah Ele Geçirildi

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 600 Bin TL ve Silah Ele Geçirildi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 110 gram kokain ve 600 bin TL değerinde nakit para ile çeşitli silahlar ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuşturucu operasyonunda, bir miktar uyuşturucu madde, 2 tabanca ve 600 bin TL değerinde nakit para ile ziynet eşyası ele geçirildi, 1 şüpheli de tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Gebze'de iki ayrı adreste arama yapıldı. Yapılan aramada 110 gram kokain, 3 gram esrar, 2 sentetik ecza, makineli tabanca, ruhsatsız tabanca, 30 tabanca fişeği, 2 bıçak, uyuşturucu kullanma aparatı ile 600 bin TL değerinde nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.E.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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