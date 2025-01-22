Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Kocaeli'de şüphe üzerine üstleri aranan 3 şüphelinin üstünde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis (Yunus) timleri, şüphe üzerine dün İzmit ilçesinde E.Ö.,K.K. ve H.T. isimli şahısların üzerinde arama yaptı. Şahısların üzerinde yapılan aramada, 232 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, şüpheliler uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan gözaltına alındı. - KOCAELİ