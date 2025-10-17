Haberler

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 2 Tutuklama

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Gebze'de düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliyi yakaladı. Aramalarda uyuşturucu madde ve para ele geçirildikten sonra 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Ekiplerin yaptığı aramalarda 19 gram kokain, 3 gram esrar, 42 adet ecstasy hap ve 900 TL para ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden biri hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen V.U. ve Y.Y. isimli 2 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemece çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Test sonuçları belli oldu! 8 ünlüde uyuşturucu madde tespit edildi

Test sonuçları belli oldu! İşte kanında uyuşturucu çıkan ünlüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş hazırlığı mı? Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor

Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Savaş hazırlığı mı? Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor

Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı

Halkın sokağa dökülmesi yakın! Komşuda çalışma süresi değişti
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Hiç umut vermiyorlardı ama... Enflasyonu 1 yılda yüzde 178 düşürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.