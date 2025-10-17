Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 2 Tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Ekiplerin yaptığı aramalarda 19 gram kokain, 3 gram esrar, 42 adet ecstasy hap ve 900 TL para ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden biri hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen V.U. ve Y.Y. isimli 2 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemece çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ