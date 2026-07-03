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Bolu Belediyesi soruşturmasında Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı

Bolu Belediyesi soruşturmasında Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı
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Bolu Belediyesi'ne yönelik zimmet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlamasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i serbest bırakılırken, Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız tutuklandı.

BOLU Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'Zimmet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i serbest bırakılırken, Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız tutuklandı.

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada kapsamında tarihlerde düzenlenen operasyonlarda tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, görevinden uzaklaştırıldı. Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Tanju Özcan hakkında 'İcbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla dava açıldı.

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız ile belediyenin iştirakli olduğu şirketlerde görevli İ.Ç., O.Ö., S.G., V.Y., S.G., Y.G., İ.G., D.M. ve A.K. 'Zimmet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin adresleri ile belediyeye ait birimlerde arama yaparak bazı dijital materyallere el koydu. Soruşturma kapsamında 2 Temmuz günü 2 şüphelinin daha ifadeye çağrılmasıyla şüpheli sayısı 12'ye yükseldi. Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız tutuklanırken, 11 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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