Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonları: 10 Gözaltı, 6 Tutuklama

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonları: 10 Gözaltı, 6 Tutuklama
Güncelleme:
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Gölcük ve İzmit ilçelerinde düzenlediği üç ayrı operasyonda toplam 10 kişiyi yakaladı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 kişi tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Gölcük ve İzmit ilçelerinde düzenlediği üç ayrı operasyonda 10 kişi yakalandı. Şüphelilerden uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 kişi tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ve İzmit ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik üç ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 10 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 203 gram sentetik kannabinoid, 45 gram metamfetamin, 44 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 1 gram esrar, 1 gram kokain, 1 tabanca, 4 fişek, 2 hassas terazi ve 12 bin 900 TL nakit para ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 3'ü, TCK 191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 7 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.A., C.T., E.Y., H.S.Ç., M.A. ve Ş.N.Ü. isimli 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
