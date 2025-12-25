Haberler

Yaşlı kadın yolun karşısına geçmek isterken tramvayın altında kaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki N.Ç. tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki kadın tramvayın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki N.Ç.'ye tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı kadın tramvayın altında kaldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tramvay seferlerini durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, tramvayın altında sıkışan kadını bulunduğu yerden çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Yapılan çalışmalar sonucunda ağır yaralı olarak kurtarılan N.Ç., sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren N.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde tramvay seferlerinde kısa süreli aksama yaşanırken, ekiplerin çalışmalarının ardından seferler yeniden normale döndü.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
