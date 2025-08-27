Kocaeli'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 karayolunun Gebze ilçesi geçişi Tavşanlı mevkisinde meydana geldi. M.A. idaresindeki 24 ED 197 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü M.A. ile otomobilde bulunan K.A., A.A. ve H.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan K.A. ve A.A. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, M.A. ile H.A. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
