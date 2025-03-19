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Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Kartepe'de bir panelvanın kamyonete çarpması sonucu 2 sürücü yaralandı. Olayda kamyonet, yoldan çıkarak bir ağacı devirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Panelvan kamyonete çarptı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halinde olan panelvan sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonete çarptı. Duramayan kamyonet toprak yola girerek bir ağacı devirdi. Yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D100 Karayolu Ankara istikameti İbrikdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 AIF 558 plakalı panelvan sürücüsü T.K., direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden A.A. idaresindeki 54 AHA 274 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Duramayan kamyonet toprak yola çıkarak ağaçlara çarparak durabildi. Bir ağaç da devrilirken kamyonetin tentesi de araçtan ayrılarak yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 araç sürücüsünü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle araçlarda maddi hasar olutu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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