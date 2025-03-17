Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız

Trump'tan açık tehdit: Husilerin her saldırısını sizden bileceğiz
DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama

DEM Parti ile yapılan görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı

Suriye'de yeni savaş cephesi! askerler infaz edildi, gerilim zirvede
AK Parti'den 'Nevruz Bayramı' kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

AK Parti'den dikkat çeken "Nevruz Bayramı" kararı

Kocaeli'de Tırın Dorsesi Yolda Asılı Kaldı: Trafik Durdu

Kocaeli'de Tırın Dorsesi Yolda Asılı Kaldı: Trafik Durdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tali yoldan ana yola çıkmak isteyen bir tırın dorsesi askıda kalınca Bursa-Kocaeli yolu trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri tırı kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı.

Kocaeli'nde tali yoldan ana yola çıkmak isteyen tırın dorsesi askıda kaldı. Bursa-Kocaeli yolu trafiğe kapanırken, uzun kuyruklar oluştu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Gölcük ilçesi D130 karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 10 U 2196 plakalı İveco marka tır, tali yoldan ana yola çıkmak isterken yolun yüksek, dorsenin alçak olması sebebiyle asılı kaldı. Büyük kısmı anayola çıkan tır sebebiyle D130 karayolu trafiğe kapandı. Yoldan geçen sürücüler ilginç anları cep telefonları ile kaydetti. Yoldan geçen bir sürücü, "Fizik okumadınız mı hiç? Ne yapacaksınız? Şimdi naneyi yemediniz mi?" ifadelerini kullandı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yardımıyla tır bulunduğu yerden kaldırılarak yol trafiğe açıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Altın yatırımcısı gün sayıyor! Belki bugün belki yarın
img

Belediye başkanı esip gürlüyor ama ilçede değişen bir şey yok
img

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasını öldüren kadın ifadesinde cinayetin nedenini açıkladı

Eşini öldüren kadın cinayetin nedenini anlattı: Bana ve çocuklarıma...
'40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur'

"40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur"
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı

ABD ve Rusya'da bile böylesi yok! Atmosferi aşıp uzaya kadar çıkıyor
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı mahallede değişen bir şey yok

Belediye başkanı esip gürlüyor ama ilçede değişen bir şey yok

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.