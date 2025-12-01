Haberler

TEM'de korkunç kaza! Kendi kullandığı tırın altında kalarak can verdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan tır, bariyere ve beton duvara çarptı. Araçtan düşen sürücü tırın altında kalarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bariyere ve beton duvara çarpan tırdan düşün sürücü, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Otoyolun İstanbul istikameti Şekerpınar Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yahya Aydın (23) hakimiyetindeki konteyner yüklü 35 AIM 463 plakalı tır, kontrolden çıkarak demir bariyere ve beton duvara çarptı. Kazanın şiddetiyle araçtan düşen sürücü Aydın, tırın altında kaldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü aracın altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan sürücü Aydın, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
