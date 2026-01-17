Haberler

Ters yönden yola giren otomobil bariyerleri biçti: 1 yaralı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ters yönden yola giren otomobil, bariyerlere çarparak hurdaya döndü. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de ters yönden yola giren otomobil refüjdeki bariyerleri biçti, kazada sürücü yaralanırken araç hurdaya döndü.

Kaza, Kartepe ilçesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan yan yolda meydana geldi. 41 ASY 170 plakalı otomobilin sürücüsü E.S., yan yola ters yönden girdiği sırada kontrolünü kaybederek orta bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyerleri adeta biçerken, yaklaşık 8 metre uzunluğundaki bölüm yerinden söküldü. Kazada hava yastıkları açılan araç hurdaya dönerken, sürücü E.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
