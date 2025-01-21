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Kocaeli'de taksici boğazı kesilmiş halde bulundu

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol kenarında boğazı kesilmiş halde bulunan ticari taksi sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Arızlı Caddesi'nde meydana gelen olayda; çalılık alanda yol kenarında kanlar içinde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazı kesilen erkek şahsı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan araştırmalarda ölen şahsın taksici Emre Bayram olduğu öğrenildi. Bayram'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Bayram'ın 41 T 0534 plakalı ticari taksisi ise cesedin bulunduğu yerin 600 metre ilerisinde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de taksici boğazı kesilmiş halde bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYILDIZ:

yakalansa ne olacak kim bilir kaç dosyası vardır. suç makinasıdır bunları salanlar aynı zulümle karşı karşıya kalsın

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