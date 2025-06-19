Kocaeli'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yara Almadan Kurtuldu

Kocaeli'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yara Almadan Kurtuldu
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İzmit'te kontrolden çıkan otomobil, demir korkuluklara çarparak 2 metre yükseklikten takla attı. Sürücü E.K. kazadan yara almadan kurtuldu ve olay sonrası inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde demir korkuluklara çarpıp, 2 metre yükseklikten takla atan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Tüysüzler Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan E.K. idaresindeki 41 F 9686 plakalı Toyota marka otomobil, karşı şeritteki demir korkuluklara çarptıktan sonra yaklaşık 2 metre yükseklikten takla atarak düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü E.K.'nın kazadan yara almadan kurtulduğu belirlendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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