Kocaeli'de sokak kavgasında av tüfeğini ateşlediler! 3 kişi tutuklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir sokak kavgasında av tüfeğiyle vurulan 2 kişi yaralanırken; olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3'ünün tutuklandığı öğrenildi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sokak üzerinde çıkan kavgada 2 kişinin av tüfeğiyle vurulmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesimde 13 Temmuz Pazar günü Akdurak Mahallesi Eğitim Sokak'ta meydana edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde C.Ü., O.Ü. ve E.Ü. ile B.Ç., Ç.Ç., M.Ç., S.Ç., N.U. ve A.Ç. isimli şahıslar arasında kavga çıktı.
AV TÜFEĞİYLE VURDULAR
Kavgada O.Ü. ile E.Ü. av tüfeğiyle vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis, olaya ilişkin B.Ç. Ç.Ç., M.Ç., S.Ç., N.U. ve A.Ç'yi gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.E., S.Ç. ve M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, B.Ç., Ç.Ç. ve A.Ç. ise tutuklandı.