Kocaeli'de sokak kavgasında av tüfeğini ateşlediler! 3 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sokak üzerinde çıkan kavgada 2 kişinin av tüfeğiyle vurulmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesimde 13 Temmuz Pazar günü Akdurak Mahallesi Eğitim Sokak'ta meydana edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde C.Ü., O.Ü. ve E.Ü. ile B.Ç., Ç.Ç., M.Ç., S.Ç., N.U. ve A.Ç. isimli şahıslar arasında kavga çıktı.

AV TÜFEĞİYLE VURDULAR

Kavgada O.Ü. ile E.Ü. av tüfeğiyle vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, olaya ilişkin B.Ç. Ç.Ç., M.Ç., S.Ç., N.U. ve A.Ç'yi gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.E., S.Ç. ve M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, B.Ç., Ç.Ç. ve A.Ç. ise tutuklandı.