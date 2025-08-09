4 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldürdü, cesediyle 8 saat aynı evde kaldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kadın, 4 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldürdü. Oğlunun cansız bedeniyle 8 saat boyunca aynı evde kalan ve emniyetteki ifadesinde olayı itiraf eden kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde eşinden boşanan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.İ. isimli kadın, 4 yaşındaki oğlu Mustafa Hasan Yılmaz'ı dün sabah saatlerinde yastıkla boğarak öldürdü.

ÇOCUĞUN CESEDİNİ ANNEANNESİ BULDU

M.İ'nin annesi, aynı gün saat 19.00'da sıralarında kızının evine gitti. Torununu hareketsiz yatar vaziyette gören kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirlendi.

OLAYI İTİRAF EDEN ANNE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 33 yaşındaki anne M.İ., polis merkezinde alınan ifadesinde oğlunu saat 11.00'da yastıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Polis ekiplerince adliyeye çıkarılan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 SAAT BOYUNCA OĞLUNUN CANSIZ BEDENİYLE BİRLİKTE KALMIŞ

Öte yandan M.İ'nin 8 saat boyunca oğlunun cansız bedeniyle birlikte kaldığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
