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Kocaeli'de Site Yönetimi İle Sakinleri Arasında Gerilim: Yeni Yönetim Görev Devrini Bekliyor

Kocaeli'de Site Yönetimi İle Sakinleri Arasında Gerilim: Yeni Yönetim Görev Devrini Bekliyor
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Kocaeli'de Evimiz Kocaeli Sitesi sakinleri, yönetimi dolandırıcılık iddialarıyla görevden aldı ancak yeni yönetim, eski yönetimin karar defterini teslim etmemesi nedeniyle zorluk yaşıyor. Sakinler, hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.

Kocaeli'de bir sitenin sakinleri, yönetimin ihtiyaçlarını karşılamadığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Yapılan olağanüstü toplantıda yönetimin görevden alındığını ancak görev ve karar defterinin kendilerine teslim edilmediğini belirten site sakinleri, sorunlarına çözüm arıyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, 900'ü aşkın daireye sahip olan Evimiz Kocaeli Sitesi'nin sakinleri, yönetimin kendilerini dolandırdığını ileri sürdü. İhtiyaçlarının karşılanmadığını iddia eden site sakinleri, defalarca toplantı talep etmelerine rağmen yönetimin kendilerini oyaladığını öne sürdü. Site sakinleri olağanüstü toplantı yaparak yönetimi görevden aldıklarını ancak görev ve karar defterini teslim alamadıklarını belirterek şikayetçi oldu.

"Oyalama taktiği uygulandı"

Site önünde toplanan ve yönetimi protesto eden vatandaşlar arasında yer alan site sakini Ahmet Sinan Horoz, "6 aydır denetim kurulu raporlarına istinaden temsilciler kurulu ve denetim kurulu olarak yönetimi olağanüstü toplantıya çağırmamıza rağmen yönetim tarafından toplantı yapılmadı ve oyalama taktiği uygulandı. Son olarak denetim kurulu ve temsilciler kurulu tarafından 27 Eylül 2024 tarihinde toplantı gerçekleştirildi. Her zamanki gibi irademizi yok sayan yönetim bu toplantıya da katılmadı ve kat maliklerine açıklama yapmaktan kaçındı. Yapılan olağanüstü toplantıda 39 blok temsilcisinden 27 temsilci katıldı ve oy birliğiyle yönetimin görevden alınmasına ve yeni bir yönetimin belirlenmesine karar verildi" dedi.

"Devri kabul etmediler ve karar defterini teslim etmediler"

30 Eylül Pazartesi günü, yeni seçilen yönetim olarak görevi devralmaya gittiklerinde, eski yönetimin görevi devretmeyeceğini ve karar defterini teslim etmeyeceklerini ifade ettiklerini belirten Horoz, "27 temsilci ve site sakinlerinin büyük çoğunluğunun kararına ve seçimine saygı göstermeyerek bizleri yok saymaya devam etmektedirler. Kat Malikleri Kurulu (KMK) Kanunu'nun 29. ve 30. maddelerine uygun olarak yapılan bu seçimi ve sitemizin asıl sahibi olan kat maliklerinin yüzde 70'inden fazlasının iradesini yok sayan bu azledilen yönetimin, görevi yeni yönetime devretmesini ve karar defterini en kısa sürede teslim etmesini burada tüm site sakinleri huzurunda tekrar ilan ediyoruz. Bu sitenin asıl sahibinin yönetim değil, site sakinleri olduğunu kimse unutmamalı. Hukuki olarak gerekli işlemler yapılmış, savcılığa şikayet dilekçesi verilmiş olup sizlerin iradesine sahip çıkacağımızı herkesin bilmesini isteriz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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