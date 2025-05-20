Kocaeli'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 18 Silah Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iş yeri ve ikamette yapılan operasyonda 18 ruhsatsız silah ile eklentileri ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, silah kaçakçılığı suçu ile mücadele çerçevesinde 16 Mayıs'ta Derince ilçesinde iş yeri ve ikamette aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 14 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 28 tabanca üst kapağı, 26 tabanca gövdesi, 20 numaratör aparatı, 105 tabanca şarjörü, 8 tabanca namlusu, 3 namlu açma aparatı, 3 tabanca kabzası, 247 tabanca fişeği, 93 av tüfeği fişeği, 60 kuru sıkı tabanca fişeği, 2 fişek, 165 fişek ateşleme kapsülü, 2 kama ve muşta ele geçirildi. Olaya ilişkin E.Ö. gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ