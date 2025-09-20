Haberler

Kocaeli'de Restorana Silahlı Saldırı

Kocaeli'de Restorana Silahlı Saldırı
Körfez ilçesindeki bir restoran, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir restoran, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

Edinilen bilgiye göre, Şirinyalı Sahil'de bulunan bir restoran kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
