Kocaeli'de Park Yeri Kavgasında 1 Kişi Öldü, 3 Gözaltı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde park yeri yüzünden 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde İnönü Mahallesi 143/1. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin önünde park yeri bulamayan Emre Ö. (34) ve Muhammet Ö. (35) isimli kardeşler, 34 DGS 990 plakalı otomobillerini sokağın karşısına park etmek istedi. O sırada komşuları, aracın park edilmemesi için kardeşleri uyardı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. H.A, evden aldığı tabancayla kardeşlere ateş etmeye başladı. Yaralanan Muhammed Ö. kanlar içinde yere düşerken, o sırada otomobille hareket eden Emre Ö'ye de kurşun isabet etti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Emre Ö., park halindeki kamyonete çarparak durabildi. Komşu H.A. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammed Ö. ve ağır yaralanan Emre Ö'yü ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Emre Ö.'nün hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan H.A., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kavgaya dahil olduğu tespit edilen Muhammet Ö. ve M.A. da ekipler tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.A., Muhammet Ö. ve M.A, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Muhammet Ö. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ