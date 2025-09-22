Kocaeli'de Otomobilin Çarptığı 72 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yol kenarında otomobilin çarptığı 72 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte İlimtepe Dereköy mevkisindeki mesire alanına giden Binnaz Kaya'ya aracından indiği esnada otomobil çarptı. Ağır yaralanan yaşlı kadın, çevredekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 7 çocuk annesi Kaya'nın cenazesinin, yarın Körfez Cemevi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Körfez Asri Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Jandarma, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. - KOCAELİ