Kocaeli'de Otomobil Kazası: Bariyerlere Giriş Anı Kamerada

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ana yola bağlanmaya çalışan otomobil, seyir halindeyken bir kamyonla çarpışmaktan kaçarken kaza yaptı. Otomobil demir bariyerlere girerken o anlar araç içi kamerasına yansıdı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilişkin bilgiye ulaşılmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ