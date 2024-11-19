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Kocaeli'de Otomobil Dakikalarca Geri Geri İlerledi

Kocaeli'de Otomobil Dakikalarca Geri Geri İlerledi
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ilginç bir olay yaşandı; bir otomobil sürücüsü, dakikalarca geri geri ilerledi. O anlar vatandaşların kameralarına yansıdı. Oto tamircisi, otomobilde olabilecek arızalara dikkat çekti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil dakikalarca geri geri ilerledi. Bu garip anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.

Köseköy Mahallesi Nazım Demirci Caddesi üzerinde ilginç bir olay yaşandı. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, dakikalarca geri geri ilerledi. Trafikteki diğer sürücüler bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kayda aldı.

"Hem şaşırdım hem de güldüm"

Oto tamirci Levent Aykut Yılmaz, görüntüyü sosyal medyada gördüğünü söyleyerek, "Hem şaşırdım hem de güldüm açıkçası. Neşeli Günler filmindeki gibi, komik bir görüntü. Belki de kilometre fazla yapmasın diye geri geri ilerlemiş olabilir. İşin şakası bu tabii" dedi.

Otomobilde çeşitli arızalar olabileceğini söyleyen Yılmaz, "Şanzıman da arıza olabilir. Bir veya ikinci viteste sıkıntı çıkmış ve sanayiye kadar bu şekilde gitmiş olabilir. ya da debriyajda bir problem olmuştur. Arkadaşa da geçmiş olsun diyoruz. İnşallah ciddi bir sorun yoktur" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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