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Kocaeli'de Motosiklet Hırsızlığı: Şüpheli Yakalandı, Çalıntı Araç İstanbul'da Bulundu

Kocaeli'de Motosiklet Hırsızlığı: Şüpheli Yakalandı, Çalıntı Araç İstanbul'da Bulundu
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde çalınan motosikletin sahibi tarafından yapılan ihbar sonrası, polis şüpheli E.B.'yi yakaladı ve çalıntı motosiklet İstanbul'da bulundu.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde motosiklet çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı, çalıntı motosiklet ise İstanbul'da bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 5 Ocak'ta Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir siteden motosiklet çalındı. Motosiklet sahibi polis ekiplerine şikayette bulundu. Polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde olayı gerçekleştirildiği tespit edilen E.B. gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalıntı motosiklet ise İstanbul'da bulunarak sahibine teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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