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Kocaeli'de Minibüs ve Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

Kocaeli'de Minibüs ve Tır Çarpıştı: 2 Yaralı
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen kazada, bir minibüs tıra çarparak hurdaya döndü. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tıra çarpan minibüsün kağıt gibi ezildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-130 karayolu Tepeköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit istikametinde seyreden Bahri Ç. idaresindeki 55 JF 737 plakalı minibüs, Hüseyin Ş. yönetimindeki 41 AKT 299 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs adeta kağıt gibi ezildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen minibüste sıkıştı

Hurdaya dönen minibüs içinde sıkışarak yaralanan sürücü Bahri Ç. ve yanında yolcu konumunda bulunan İsmail Ç. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan Bahri Ç. ve İsmail Ç. ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bahri Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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