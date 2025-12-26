Haberler

Öfkelenen sürücü ortalığı birbirine kattı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde maddi hasarlı bir kaza sonrasında taraflar arasında çıkan tartışma büyüdü. Öfkeli hafif ticari araç sürücüsü, geri manevra yaparak taksi, yolcu otobüsü ve otomobile çarptı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Çınarlı Mahallesi'nde yaşanan kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, taraflardan birinin hafif ticari araca sopa ile saldırdığı, öfkelenen hafif ticari araç sürücüsünün ise geri manevra yaparak arkasındaki yolcu otobüsü ve taksiye, ardından bir otomobile çarptığı görüldü.

Çevredeki vatandaşların korku yaşadığı olayda, sürücünün kontrolsüz manevraları nedeniyle çarptığı araçlarda hasar meydana geldi.

Öte yandan, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
