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Kocaeli'de Lise Öğrencisi 4. Katından Düşerek Ağır Yaralandı

Kocaeli'de Lise Öğrencisi 4. Katından Düşerek Ağır Yaralandı
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir lise öğrencisi 4. kattan düşerek ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan öğrenci için intihar ihtimali üzerinde duruluyor. Eğitime ara verildi.

4. kattan düşen lise öğrencisi ağır yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir lisenin 4. katından düşen kız öğrenci ağır yaralandı.

Olay, Topçular Mahallesi'nde bulunan Çakabey Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.A. isimli 12. sınıf öğrencisi 4. kattan düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan öğrenci, ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acı olayın ardından okulda bugün eğitime ara verilerek, öğrenciler evlerine gönderildi. Z.A.'nın intihara kalkıştığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - 3.Sayfa
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