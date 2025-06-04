Kocaeli'de Kurban Bayramı İçin 4 Bin Güvenlik Görevlisi Görev Yapacak

Kocaeli'de Kurban Bayramı İçin 4 Bin Güvenlik Görevlisi Görev Yapacak
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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kurban Bayramı süresince il genelinde 4 bin emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağını ve alınan güvenlik önlemlerini açıkladı. Bayram boyunca güvenlik ve trafik tedbirlerinin artırıldığını belirtti.

Kocaeli'de bayram süresince 4 bin personel görev yapacak

KOCAELİ - Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alınan güvenlik ve trafik tedbirlerini yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Vali Aktaş, bayram süresince il genelinde 4 bin emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağını belirtti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kocaeli'de güvenlik önlemleri artırıldı. Bayram trafiği öncesi uygulama noktalarını ziyaret eden Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, alınan tedbirleri sahada denetledi. Kuzey Marmara Alikahya Otoyol Jandarma Komutanlığı'nda Vali Aktaş yaptığı açıklamada, " Kurban Bayramı vesilesiyle aldığımız güvenlik ve trafik tedbirlerini yerinde görmek üzere uygulama noktalarımıza gelip arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. İlimiz, gerek otoyolları gerekse devlet yollarıyla önemli bir geçiş güzergahı üzerinde. Bu nedenle alacağımız tedbirler vatandaşlarımız için büyük önem taşıyor." dedi.

Sahada radar ve motosiklet uygulamaları yapılıyor

Bayram süresince güvenlik güçlerinin 24 saat esasına göre görev yapacağını ifade eden Vali Aktaş, "İl emniyet müdürlüğümüz ve jandarma komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz, sahada radar ve motosiklet uygulamalarıyla vatandaşlarımızın güvenliği için çalışacak. Trafik tedbirlerinin yanı sıra genel güvenlik önlemlerimiz de alındı. Tarım il müdürlüğü, il müftülüğü ve ticaret il müdürlüğü ekipleri de bayram öncesi ve süresince sahada olacak. Kurban kesim alanlarından alışveriş noktalarına kadar her yerde denetimler sürecek." diye konuştu.

"Bayram boyunca 4 bin emniyet ve jandarma personeli görev başında olacak"

Trafik kurallarına uyulması çağrısında bulunan Vali Aktaş, "Sürücülerimizden aşırı hız yapmamalarını, emniyet kemeri takmalarını, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamalarını ve trafik işaretlerine azami dikkat göstermelerini özellikle rica ediyoruz. Hedefimiz sıfır kaza, sıfır can kaybıyla bayramı huzur içinde geçirmek" ifadelerini kullandı.

Vali Aktaş, bayram boyunca Kocaeli genelinde toplam 4 bin emniyet ve jandarma personelinin görev başında olacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - 3.Sayfa
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