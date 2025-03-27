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Kocaeli'de Kumar Baskınında 9 Kişiye 83 Bin TL Ceza

Kocaeli'de Kumar Baskınında 9 Kişiye 83 Bin TL Ceza
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Kocaeli'de ruhsatsız bir mekanda kumar oynatıldığı tespit edilen 9 kişiye toplamda 83 bin 223 TL para cezası uygulandı. Ayrıca kumarda kullanıldığı değerlendirilen 9 bin 850 TL ve 100 dolar paraya el konuldu.

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından kumar oynatıldığı tespit edilen mekana yapılan baskında 9 kişiye 83 bin 223 TL para cezası uygulandı.

İl genelinde denetimlerini sürdüren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, Kartepe'de ruhsatı bulunmayan bir mekanda N.T isimli şahsın kumar oynattığını tespit etti. Mekana yapılan baskında kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye toplam 83 bin 223 TL para cezası uygulandı. Öte yandan kumarda kullanıldığı değerlendirilen 9 bin 850 TL ve 100 dolar paraya el konuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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